Песков назвал преждевременным обсуждение сроков встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно говорить о том, когда пройдет встреча глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Преждевременно говорить в плане конкретики. Это новое предложение и оно будет изучаться. Лидеры условились, что эта тема будет обсуждаться по дипломатическим каналам», — сказал Песков.

Также он ответил на вопрос, о чем может пойти речь на встрече.

«Двусторонние отношения важны в тех аспектах, которые представляют взаимные интересы», — сказал представитель Кремля.

Накануне Джо Байден в телефонном разговоре предложил Владимиру Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу.

В результате данного разговора лидеры государств обсудили текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское внешнеполитическое ведомство по мере сил делает свою работу по организации встречи президентов России и США.