Кулеба и Блинкен обсудили привлечение США к урегулированию в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы украинского МИДа.

Встреча состоялась в рамках рабочих визитов Кулебы и Блинкена в Брюссель.

«Руководители внешнеполитических ведомств обсудили пути более активного привлечения Соединенных Штатов в процесс политико-дипломатического урегулирования [в Донбассе]», — отмечает пресс-служба украинского министерства.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал неприемлемыми угрозы США в адрес России из-за Донбасса.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден заставит Россию «заплатить» в случае безответственного поведения. По его словам, американский лидер четко обозначил свою позицию: «если Россия будет действовать безответственно и агрессивно, за это будет цена и будут последствия».