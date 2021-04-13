Кремль не получал от Киева запрос на переговоры

В Кремле не получали запросов от Украины на проведение переговоров президентов России и Украины, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«За последние дни, на сегодняшний день, никаких запросов не было, может, по дипканалам они еще к нам не дошли», — заявил Песков.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что направляли Москве соответствующее обращение, но пока не получили на него ответа. Киев, как утверждается, хотел обсудить развитие ситуации в Донбассе.