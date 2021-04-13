Рябков: Россия предупреждает США держаться подальше от Крыма

Россия предупреждает Соединенные Штаты, что им лучше держаться подальше от РФ и Крыма. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков во вторник, 13 апреля, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Вашингтон должен понимать, что риски тех или иных инцидентов очень высоки.

«Мы предупреждаем США, что им лучше подальше держаться от Крыма, от нашего черноморского побережья. Это для их же блага будет», — сказал российский дипломат.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США могут в ближайшее время отправить в Черное море свои боевые корабли из-за предполагаемого «роста российской военной активности» на границе с Украиной.

В дальнейшем в Пентагоне не подтвердили соответствующую информацию, а также назвали стандартной операцией отправку боевых кораблей США в Черное море.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, обратил внимание на то, что подобная военная активность Соединенных Штатов наблюдается регулярно, но сейчас «это делается особенно напористо». Дипломат напомнил, что российские военные находятся на своей территории, в своей стране, и задался вопросом, что США делают в тысячах километров от своей собственной территории, отметив, что этот вопрос пока остается без ответа.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.