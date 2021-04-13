Посольство РФ возмутилось Госдепом за неупоминание Гагарина

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин проводит занятие с кандидатом на полет в космос Борисом... Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин проводит занятие с кандидатом на полет в космос Борисом...
Летчик-космонавт СССР Юрий Гагарин проводит занятие с кандидатом на полет в космос Борисом...
РИА «Новости»

Посольство РФ возмутилось Госдепом за неупоминание Гагарина.

Новость дополняется.