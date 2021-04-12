Путин: надо использовать преимущества в космосе для укрепления обороны

Президент России Владимир Путин призвал использовать преимущества страны в космической отрасли для укрепления обороноспособности. Об этом он заявил в ходе совещания по развитию космической отрасли.

Фрагмент совещания был показан в эфире телеканала «Россия 24».

Глава государства подчеркнул, что в 21 веке Россия должна «достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав». Он напомнил, что космическая отрасль «связана напрямую с обороной».

«Надо последовательно двигаться и вперед, решать новые задачи для новых фундаментальных исследований <...> использовать наши преимущества [в космической отрасли] для укрепления обороноспособности страны», — отметил Путин.

Ранее стало известно, что российский лидер прибыл в город Энгельс в Саратовской области, где возложил цветы к памятнику космонавту Юрию Гагарину.