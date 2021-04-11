В Крыму прокомментировали заявления Эрдогана

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что обещания Турции поддержать так называемую «Крымскую платформу» несут Украине только новые проблемы, сообщает РИА «Новости».

«Так называемая поддержка Турцией «Крымской платформы» живо напоминает известную сцену из «Энеиды» Вергилия, когда вслед за троянским жрецом хочется воскликнуть: «Бойтесь данайцев, дары приносящих». У Эрдогана свои внешнеполитические цели и в его планы при любом раскладе явно не входит сохранение Крыма в киевской орбите влияния», — считает Молохов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что Анкара выступает за снижение напряженности на востоке Украины, поддерживает территориальную целостность Украины и поддерживает идею проведения саммита «Крымская платформа».

«Пресловутая «Крымская платформа» с участием Анкары быстро превратится в дырявое корыто», — заявил Молохов.

По его мнению, Эрдоган собирается достигать своих целей, а не помогать Зеленскому и Украине.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.