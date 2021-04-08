Путин и Меркель обсудили провокационные действия Киева в Донбассе

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель переговорили по телефону и обсудили провокационные действия Киева в Донбассе в четверг, 8 апреля. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В сообщении говорится, что при обмене мнениями по вопросам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины политики выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в регионе.

Российский лидер обратил внимание на провокационные действия Киева, который, как отмечается, в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании провели совещание и обсудили якобы «рост военной активности» России возле границ Украины. Встреча, в которой приняли участие исполняющая обязанности заместителя министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Аманда Дори и коллеги из указанных стран-членов НАТО, прошла в онлайн-формате.