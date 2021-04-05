Байдена обвинили в «бандитской» политике

Сеть палестинских общин США (US Palestinian Community Network, USPCN) опубликовала обращение к президенту США Джо Байдену с призывом улучшить отношения с Москвой. Об этом сообщил председатель USPCN Хатем Абудайя, пишет РИА «Новости».

USPCN присоединилась к еще 26 пацифистским группам, которые выступили за конструктивные отношения с Россией после высказываний Байдена о российском лидере Владимире Путине.

«Мы ясно и четко выступаем против бандитской политики США в сфере экономики и внешней политики, будь то республиканцы Трампа или демократы Обамы и Байдена», — сказал Абудайя.

По его мнению, угрозы в адрес суверенных государств, в том числе против России, Китая, Ирана, неприемлемы. Он также подчеркнул, что «американский империализм» приводит к мировому хаосу, в первую очередь это проявляется в арабских государствах.

Ранее Байден поручил Пентагону начать вывод войск из Персидского залива. США уже перебросили «по меньшей мере три батареи ЗРК «Патриот», в том числе ту, которая располагалась на авиабазе Принца Султана в Саудовской Аравии для защиты американских вооружений.