Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В минстрое Дагестана назвали причины обрушения дома в Махачкале

РИА Новости

Основной причиной, из-за которой обрушился трехэтажный дом в Махачкале, стало несоблюдение градостроительных норм при возведении здания. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства Дагестана.

«Дополнительным фактором послужило подтопление территории ввиду непроходимости водопропускного канала, проходящего через проспект Акушинского», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, к таким выводам пришла комиссия, которая была создана по поручению главы дагестанского минстроя Бахтияра Уллаева. Она состоит из проектировщиков и профильных специалистов, включая экспертов Государственной экспертизы Дагестана и Дирекции единого государственного заказчика-застройщика.

В ночь на 5 апреля в Дагестане произошло уже второе за последние дни наводнение, его причиной стали обильные дожди. В нескольких районах республики зафиксировали камнепады и селевые потоки, которые перекрыли автомобильные дороги.

В Махачкале из-за подтопления обрушился трехэтажный жилой дом. По информации МЧС, в результате размыва грунта произошло разрушение трехэтажной пристройки, прилегающей к шестиэтажному многоквартирному дому. Спасателями была проведена экстренная эвакуация жильцов: порядка 300 человек, в том числе около 100 детей, были перемещены в безопасное место.

Ранее в Рязани обрушился жилой дом.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!