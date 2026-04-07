В минстрое Дагестана назвали причины обрушения дома в Махачкале

Основной причиной, из-за которой обрушился трехэтажный дом в Махачкале, стало несоблюдение градостроительных норм при возведении здания. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства Дагестана.

«Дополнительным фактором послужило подтопление территории ввиду непроходимости водопропускного канала, проходящего через проспект Акушинского», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, к таким выводам пришла комиссия, которая была создана по поручению главы дагестанского минстроя Бахтияра Уллаева. Она состоит из проектировщиков и профильных специалистов, включая экспертов Государственной экспертизы Дагестана и Дирекции единого государственного заказчика-застройщика.

В ночь на 5 апреля в Дагестане произошло уже второе за последние дни наводнение, его причиной стали обильные дожди. В нескольких районах республики зафиксировали камнепады и селевые потоки, которые перекрыли автомобильные дороги.

В Махачкале из-за подтопления обрушился трехэтажный жилой дом. По информации МЧС, в результате размыва грунта произошло разрушение трехэтажной пристройки, прилегающей к шестиэтажному многоквартирному дому. Спасателями была проведена экстренная эвакуация жильцов: порядка 300 человек, в том числе около 100 детей, были перемещены в безопасное место.

