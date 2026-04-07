Korean Air рассмотрит возможность возобновления рейсов в РФ

Крупнейший авиаперевозчик Южной Кореи Korean Air допускает возможность возвращения к прямым авиарейсам в Россию в будущем, когда обстановка стабилизируется. Об этом сообщила компания в ответ на запрос РИА Новости.

«Korean Air считает возможным обсуждение (возобновления рейсов - ред.) в будущем при улучшении ситуации», — прокомментировали представители компании.

В октябре 2025 года заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявлял о ведущихся между Россией и Южной Кореей переговорах о возобновлении прямых авиарейсов, подчеркнув, что контакты поддерживаются на уровне авиакомпаний обеих стран.

Тогда же около сотни общественных организаций из Южной Кореи и других стран обратились к администрации президента Республики Корея с петицией, призывающей к возобновлению прямых авиарейсов между Сеулом и Москвой, включению данного вопроса в государственную политику и компенсации убытков, понесенных гражданами из-за отсутствия прямого авиасообщения.

В феврале российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев отметил, что на данный момент перспективы восстановления прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей остаются неопределенными.

