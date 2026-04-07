Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Назван средний размер пенсии неработающих пенсионеров

Средняя пенсия неработающих пенсионеров в феврале составила 25,6 тысяч рублей
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

В России средний размер пенсии неработающих пенсионеров в феврале 2026 года составил 25,6 тыс. рублей, за год сумма выросла на 1,8 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анализ статистики.

Согласно данным Соцфонда, средний размер пенсионного обеспечения среди таких граждан составил 25 637 рублей. В феврале 2025 года эта сумма была на уровне 23 800 рублей. При этом средний размер пенсии в феврале текущего года достигал 25 261 рубль.

С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии на 6,8%. В итоге средний размер пенсии составил 16 569 рублей.

31 марта экономист и социолог Дмитрий Алексеев заявил, что главная угроза для будущих пенсий россиян — не просто дефицит бюджета или высокая инфляция, а низкая способность к адаптации у действующей модели пенсионной системы в сочетании с демографическими вызовами.

25 марта кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что россияне могут получить пенсию 70 тыс. рублей, если отложат обращение за ней на 10 лет в ряде случаев.

Ранее россияне назвали достойную пенсию.

 
Теперь вы знаете
Утонувший Дагестан, бесплатные онковакцины и триллионы долгов россиян: главное за 6 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
