Назван средний размер пенсии неработающих пенсионеров

В России средний размер пенсии неработающих пенсионеров в феврале 2026 года составил 25,6 тыс. рублей, за год сумма выросла на 1,8 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анализ статистики.

Согласно данным Соцфонда, средний размер пенсионного обеспечения среди таких граждан составил 25 637 рублей. В феврале 2025 года эта сумма была на уровне 23 800 рублей. При этом средний размер пенсии в феврале текущего года достигал 25 261 рубль.

С 1 апреля в России проиндексировали социальные пенсии на 6,8%. В итоге средний размер пенсии составил 16 569 рублей.

31 марта экономист и социолог Дмитрий Алексеев заявил, что главная угроза для будущих пенсий россиян — не просто дефицит бюджета или высокая инфляция, а низкая способность к адаптации у действующей модели пенсионной системы в сочетании с демографическими вызовами.

25 марта кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что россияне могут получить пенсию 70 тыс. рублей, если отложат обращение за ней на 10 лет в ряде случаев.

