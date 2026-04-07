В ОП призвали не учитывать размер доходов при начислении выплат беременным

В России необходимо ввести ежемесячные пособия для беременных женщин вне зависимости от их финансового положения и срока постановки на учет. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам демографии, защиты семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в интервью ТАСС.

На данный момент единое пособие доступно только тем женщинам, которые встали на учет по беременности до 12 недель и испытывают финансовые трудности.

«Материальная поддержка должна оказываться независимо от дохода беременной женщины и должна начинаться с момента постановки на учет. И она должна быть достаточной для того, чтобы обеспечить здоровье и благополучие будущей мамы и еще не родившегося ребенка», – подчеркнул Рыбальченко.

Глава комиссии считает необходимым упразднить ограничение по сроку постановки на учет. По его словам, существуют различные обстоятельства, препятствующие женщине встать на учет в течение первых 12 недель беременности, например, проживание в отдаленных районах с ограниченным доступом к медицинским учреждениям.

Рыбальченко также предложил рассмотреть возможность предоставления беременным женщинам не только финансовой помощи, но и «продуктового набора, содержащего все необходимые витамины».

Ранее Сергей Рыбальченко предложил увеличить материнский капитал, оценивая его в квадратных метрах жилья.