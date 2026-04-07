Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В ОП призвали не учитывать размер доходов при начислении выплат беременным

В ОП предложили выплачивать пособие беременным вне зависимости от дохода
Liderina/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо ввести ежемесячные пособия для беременных женщин вне зависимости от их финансового положения и срока постановки на учет. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам демографии, защиты семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в интервью ТАСС.

На данный момент единое пособие доступно только тем женщинам, которые встали на учет по беременности до 12 недель и испытывают финансовые трудности.

«Материальная поддержка должна оказываться независимо от дохода беременной женщины и должна начинаться с момента постановки на учет. И она должна быть достаточной для того, чтобы обеспечить здоровье и благополучие будущей мамы и еще не родившегося ребенка», – подчеркнул Рыбальченко.

Глава комиссии считает необходимым упразднить ограничение по сроку постановки на учет. По его словам, существуют различные обстоятельства, препятствующие женщине встать на учет в течение первых 12 недель беременности, например, проживание в отдаленных районах с ограниченным доступом к медицинским учреждениям.

Рыбальченко также предложил рассмотреть возможность предоставления беременным женщинам не только финансовой помощи, но и «продуктового набора, содержащего все необходимые витамины».

Ранее Сергей Рыбальченко предложил увеличить материнский капитал, оценивая его в квадратных метрах жилья.

 
Теперь вы знаете
Утонувший Дагестан, бесплатные онковакцины и триллионы долгов россиян: главное за 6 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!