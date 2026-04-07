Россиян предупредили о наказании за езду на зимней резине

Юрист Асанова: за езду на зимней резине в теплое время года грозит штраф

Многие водители весной до последнего тянут со сменой шин на автомобилях и считают, что несколько лишних недель на зимней резине — мелочь. Но, как рассказала «Газете.Ru» юрист по гражданским делам, член Ассоциации юристов России Карина Асанова, подобная безответственность может повлечь наказание.

Эксперт напомнила, что ответственность за своевременную смену шин действует с 2023 года. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспорта, обновили постановлением правительства, а санкции применяют по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.

Асанова уточнила, что не допускается использование летних шин в зимний период (декабрь, январь, февраль) и зимних шипованных — летом (июнь, июль, август). Также обязательно устанавливать зимой шипованные шины (при их использовании) на все колеса. «За установленные шины, которые не соответствуют сезону, предусмотрен штраф в размере 500 рублей», — прокомментировала юрист.

При этом, по ее словам, инспектор вправе потребовать устранить обстоятельства, из-за которых водителя привлекли к ответственности. Говоря проще, летом придется снять шипованную резину, а зимой — заменить летнюю на зимнюю. Основанием для самого штрафа как раз и служит управление автомобилем при условиях, при которых его эксплуатация запрещена.

Если автовладелец проигнорирует требование и не покажет машину на осмотр в установленный срок (чаще всего 10 суток), регистрацию автомобиля в ГИБДД могут прекратить до устранения нарушения, подчеркнула собеседница издания.

Кроме того, в отношении водителя могут составить материал по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ за невыполнение законного требования представителя власти. В этом случае дело рассматривают в суде, и нарушитель закона может получить штраф от двух до четырех тысяч рублей, обязательные работы на срок от 40 до 120 часов или административный арест до 15 суток, предупредила Асанова.

