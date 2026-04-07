Российские хирурги за год выполнили 62 тысячи операций по замене суставов по ОМС

Российские хирурги в 2025 году выполнили более 62 тысяч операций по протезированию коленных и тазобедренных суставов по ОМС, выяснил портал ПроДокторов в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». Это одна из самых эффективных процедур при тяжелых заболеваниях суставов.

На запрос портала ответили 64 субъекта РФ. Данные о количестве операций предоставили 50 из 64 ответивших региональных министерств здравоохранения. Города федерального значения — Москва, Санкт-Петербург — не представили информацию по существу в ответ на запрос редакции.

Наибольшее количество операций среди 50 регионов провели в клиниках Краснодарского края (5100), Московской области (4000), республики Татарстан (3500), Оренбургской (3500) и Кемеровской (3200) области.

Часть ведомств также поделилась статистикой по ревизионным операциям и осложнениям, возникшим после установки протезов. Согласно данным, количество осложнений при замене суставов в различных регионах колеблется от 0,1 до 5%. Операции по замене уже установленных суставов проводятся в единичных случаях. При этом большинство министерств не предоставили эту информацию, сославшись на закрытый характер статистики.

Кроме того, в некоторых регионах отметили, что текущие квоты на замену суставов протезами в целом удовлетворяют запросы пациентов. Лишь отдельные ведомства указали, что существующие лимиты являются недостаточными. Большинство региональных минздравов воздержались от ответа на вопрос об удовлетворенности квотами на эндопротезы.

«Для пациентов с хроническими заболеваниями суставов эндопротезирование — это единственная надежда на рост качества жизни и избавление от постоянного болевого синдрома. Тревогу вызывает другое: не все регионы поделились статистикой осложнений эндопротезирования, но даже по предоставленным данным разница между регионами достигает 50 раз. Это очень много, и это может означать или некорректный сбор первичных данных (попытку занизить количество осложнений), или катастрофическую разницу в методиках выполнения эндопротезирования. Открытая публикация информации по эндопротезированиям помогла бы начать работу над снижением количества осложнений в регионах, где сейчас их частота выше средней», — прокомментировал основатель медтех-платформы МедРокет, к. м. н. Сергей Федосов.

Ранее эксперт раскритиковала идею повышать взносы на ОМС для курильщиков.