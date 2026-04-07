В СП рассказали о регионах, которые не справились с расселением аварийного жилья

В 2023–2025 годах регионы и муниципалитеты в России недостаточно эффективно расходовали бюджетные средства, выделенные на расселение граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Счетной палаты РФ.

Как заявила аудитор Наталья Трунова, 32 региона не выполнили показатели на 1 декабря прошлого года. Оставшаяся площадь аварийного жилья, которое нужно освободить, составляет 726,6 тыс. кв. м, или 14,5% от планируемого. В частности, в перечень таких регионов вошли Смоленская Белгородская, Тверская, Томская, Рязанская области. Также в список попали Забайкальский, Приморский и Ставропольский края, Карелия, Крым, Калмыкия, ХМАО.

В пресс-службе Минстроя РФ рассказали изданию, что с 2019 по 2024 год по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» были улучшены жилищные условия 829,2 тыс. граждан. По данным ведомства, было расселено 14 млн кв. м аварийного жилья. С начала 2025 года переселили 93,78 тыс. человек из 1,66 млн кв. м аварийного жилья.

Как отмечают в Счетной палате, всего с 2019 по 2024 год общий объем расходов составил 640,1 млрд рублей. Речь идет о средствах федерального бюджета (479,2 млрд рублей), регионов (151,22 млрд) и внебюджетных источников (9,63 млрд).

Трунова также сообщила, что по региональным адресным программам с 2019 года по 1 января 2026-го было расселено 650,9 тыс. человек из 10,8 млн кв. м жилья. По ее словам, расходы составили 750,2 млрд рублей, из них 477,4 млрд рублей направлено из средств ППК «Фонд развития территорий».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что рост доли ветхого жилья в РФ ни в коем случае нельзя допускать, так же как и «сползание» от ветхого к аварийному.

