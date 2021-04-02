Байден пообещал Зеленскому поддержать Киев в случае войны с Россией

Президент США Джо Байден пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому оказывать поддержку Киеву «перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму». Об этом сказано на сайте Белого дома.

В ходе первого телефонного разговора, который прошел 2 апреля между лидерами Байденом и Зеленским, американский лидер заверил главу Украины, что Вашингтон будет способствовать сохранению «суверенитета и территориальной целостности Украины», сказано в сообщении.

Ранее также стало известно о намерении Байдена посетить Украину. Кроме того, сообщалось, что Вашингтон выделил Киеву $2 млрд на обеспечение безопасности.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала военные гарантии США Украине «медвежьей услугой».