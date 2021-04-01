США надеются «однажды» открыть свои дипмиссии по всей России
Соединенные Штаты надеются, что однажды они смогут открыть свои дипмиссии по всей России. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, пишет РИА «Новости».
«В силу наших тесных связей с российским народом мы надеемся, что однажды сможем вновь открыть дипломатические миссии по всей России», — сказал он.
В то же время Прайс подчеркнул, что сейчас предсказать такую ситуацию очень сложно.
Ранее США расширили консульский округ посольства в Москве на всю Россию.
Кроме того, стало известно, что работа американского генерального консульства во Владивостоке «не будет возобновлена в ближайшее время». При этом генконсульство в Екатеринбурге продолжит свою работу, однако с 1 апреля оно приостановит оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США.
Ранее в российском министерстве иностранных дел заявляли, что государственный департамент США может закрыть генконсульство во Владивостоке к середине весны, такое решение было принято бывшим американским госсекретарем Майком Помпео.