Лавров: конфронтация России и США «достигла дна»

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что конфронтация между США и РФ «достигла дна». Об этом он рассказал в программе «Большая игра» на «Первом канале», передает ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день существует надежда на то, что благоразумие возобладает, так как «все люди уже взрослые», поэтому они должны понимать риски, сопряженные с нагнетанием дальнейшей напряженности.

Кроме того, он отметил, что слово «война» в международный дипломатический обиход было введено западными коллегами.

«Гибридная война, развязанная Россией» — очень популярное сейчас описание того, что Запад воспринимает в качестве главного события международной жизни», — добавил Лавров.

Линия давления, выбранная американской администрацией, а также введенные санкции в отношении Российской Федерации не имеют никакого шанса на победу, отметил он.

Также он подчеркнул, что это совершенно не новая история, продолжающаяся уже много лет, просто сейчас пришел президент США Джо Байден и стал ужесточать риторику, применять против РФ санкции, оказывать давление по всем фронтам.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что подход российской стороны к отношениям с США будет сформирован по итогам консультаций посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, которые пройдут в Москве.