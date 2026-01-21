Бывшая вице-мисс планеты Шерипова получила срок и штраф за обман своих учениц

Пресненский районный суд Москвы признал бывшую первую вице-королеву планеты Елену Шерипову виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов столицы.

Как установило следствие, Шерипова продавала курсы по моделингу и обещала выпускникам содействие в построении карьеры. Однако взятые на себя обязательства она не выполняла, несмотря на полученные от клиентов деньги.

В социальных сетях Шерипова рассказывала, что является вице-королевой планеты (соответствующий статус она получила на конкурсе) и рекламировала курсы по моделлингу, стоимость которых достигала 80 тысяч рублей. При этом обучение якобы проводилось поверхностно. Женщина обещала успешную карьеру после обучения, но на самом деле их якобы просто добавляли в чаты с фиктивными вакансиями.

Всего в деле 155 эпизодов, все из них проходили по описанной схеме. Ущерб, причиненный фигуранткой, составил порядка 10 млн рублей.

В итоге суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Кроме того, с осужденной взыскали около 1,6 млн рублей в пользу потерпевших в качестве компенсации материального ущерба. После оглашения приговора бывшую модель взяли под стражу прямо в зале суда.

Ранее российская пенсионерка отдала более 9 млн рублей лже-Брэду Питту.