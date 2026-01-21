Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Общество

Бывшая вице-мисс планеты Шерипова получила срок и штраф за обман своих учениц

Суд взыскал с экс-топ-модели Шериповой 1,6 млн рублей за мошенничество с курсами
Суды общей юрисдикции города Москвы

Пресненский районный суд Москвы признал бывшую первую вице-королеву планеты Елену Шерипову виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов столицы.

Как установило следствие, Шерипова продавала курсы по моделингу и обещала выпускникам содействие в построении карьеры. Однако взятые на себя обязательства она не выполняла, несмотря на полученные от клиентов деньги.

В социальных сетях Шерипова рассказывала, что является вице-королевой планеты (соответствующий статус она получила на конкурсе) и рекламировала курсы по моделлингу, стоимость которых достигала 80 тысяч рублей. При этом обучение якобы проводилось поверхностно. Женщина обещала успешную карьеру после обучения, но на самом деле их якобы просто добавляли в чаты с фиктивными вакансиями.

Всего в деле 155 эпизодов, все из них проходили по описанной схеме. Ущерб, причиненный фигуранткой, составил порядка 10 млн рублей.

В итоге суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Кроме того, с осужденной взыскали около 1,6 млн рублей в пользу потерпевших в качестве компенсации материального ущерба. После оглашения приговора бывшую модель взяли под стражу прямо в зале суда.

Ранее российская пенсионерка отдала более 9 млн рублей лже-Брэду Питту.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27672151_rnd_7",
    "video_id": "record::98346179-98b7-4e9c-abde-53383e691a6b"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+