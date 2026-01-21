Размер шрифта
Медведев опубликовал расклад по Гренландии и «европейским петушкам»

Медведев: у Трампа не получится стать похожим на Путина
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что у президента США Дональда Трампа, намеренного присоединить Гренландию, не получится стать похожим на президента РФ Владимира Путина, проводящего спецоперацию на Украине.

«Трусливые европейские петушки, наглотавшись от страха транквилизаторов, будут убеждать напористого дядьку принять полную опеку над островом, но оставить его в формальной собственности Датского королевства», — отметил Медведев.

По его словам, Трампу нужно не это, он хочет «навечно остаться в истории. И одновременно стать как Президент России».

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены захватить принадлежащий Дании остров Гренландия для борьбы с Россией и Китаем в Арктике. Подобные идеи он высказывал и во время своего первого президентского срока (2017–2021). По его словам, остров нужен Вашингтону для обеспечения национальной безопасности.

Власти Гренландии и Дании выступили против присоединения острова к США, а европейские страны НАТО запустили совместную разведывательную миссию в Гренландии.

Ранее Трамп обвинил Норвегию в отсутствии у него Нобелевской премии мира.

