Путин предложил переназначить Москалькову омбудсменом

Российский президент Владимир Путин предложил Государственной Думе переназначить Татьяну Москалькову уполномоченным по правам человека в России, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин <...> внес в Государственную Думу кандидатуру Татьяны Москальковой для назначения на должность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации», – указано в сообщении.

Москалькова занимает пост омбудсмена с 2016 года, срок ее полномочий истекает в апреле текущего года.