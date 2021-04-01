Путин предложил переназначить Москалькову омбудсменом
Полина Рутковская
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Российский президент Владимир Путин предложил Государственной Думе переназначить Татьяну Москалькову уполномоченным по правам человека в России, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин <...> внес в Государственную Думу кандидатуру Татьяны Москальковой для назначения на должность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации», – указано в сообщении.
Москалькова занимает пост омбудсмена с 2016 года, срок ее полномочий истекает в апреле текущего года.
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