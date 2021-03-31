Коллеги заявили о пропаже автора учебников по математике Дудницына

В Москве пропал математик и автор учебников Юрий Дудницын. Об этом сообщает телеканал «360», ссылаясь на его коллегу Викторию Александрову.

«Еще одна наша коллега, которая с ним тоже порядка 40 лет проработала, <…> его 12-го числа видела, он шел куда-то в сторону метро. Сказал, что едет по делам. Зашел в метро, и больше мы его не видели», — сказала она.

Александрова подчеркнула, что вместе с ней математика ищут и другие ученые.

Отмечается, что пока заявление в полицию о его пропаже написать не удалось.