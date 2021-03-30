Австралия ввела санкции против России из-за Крымского моста

В Австралии ввели санкции в отношении четырех компаний и одного физического лица из России, связанных со строительством Крымского моста. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел и торговли страны.

В заявлении отмечается, что на данный момент в санкционных списках Австралии по Украине находятся 168 физических лиц и 52 юридических лица.

Кроме того, глава австралийского МИД Марис Пейн подчеркнула, что решение о рестрикциях принято в координации с Канадой и согласуется с действиями, которые предприняли в Великобритании и Евросоюзе.

Однако в данном заявлении не уточняется, в отношении каких компаний установили ограничения.

«Мы твердо намерены продолжать оказывать давление, в том числе в виде санкций, на физических и юридических лиц, которые стремятся содействовать незаконным попыткам России интегрировать территорию Украины в состав России», — говорится в сообщении.

Ранее в Госдуме заявили, что новые антироссийские санкции Канады за присоединение Крыма показывают глупость и недальновидность канадских политиков, а их целью является, прежде всего, сдерживание экономического роста России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.