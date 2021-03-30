Песков: провокации перед выборами в Госдуму будут пресекаться

Перед выборами в Государственную думу в России ожидается повышенная политическая активность, при этом любые провокации будут пресечены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам».

«Сейчас так или иначе нас ждет, конечно, повышенная политическая активность. Все-таки предвыборная кампания всегда связана и с дискуссиями, и с дебатами. Это всегда активная пора. Но у меня нет сомнений в том, что если будут иметь место провокации, то они будут пресекаться», – отметил представитель Кремля.

Выборы в Государственную думу состоятся в России 19 сентября текущего года в единый день голосования. Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что избирательная кампания в стране стартует в конце июня. Она также выразила уверенность, что западные страны попытаются вмешаться в выборы в Госдуму.