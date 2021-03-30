Киев обвинили в намерении «забросать трупами границу с Россией»

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин раскритиковал украинскую власть. Об этом сообщает телеканал «Первый независимый».

По его словам, Киев стремится понравится новой американской администрации.

«Они хотят, чтоб позвонил (президент США Джо. — «Газеты.Ru») Байден, чтоб произошла эта встреча, чтоб они о чем-то поговорили, сделали селфи... <…> Но уничтожать собственный народ ради селфи не может государственный деятель», — сказал Кузьмин.

Он указал на то, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть главой всего многонационального государства, которые говорит на разных языках. Парламентарий отметил, что власть для манипуляций использует «армию, язык и веру» с целью набрать электоральные очки.

«Когда мы слышим этот вой про десоветизацию, декоммунизацию — да у нас вся страна построена этими самыми коммунистами! И мы, вместо того, чтоб всем этим пользоваться и преумножать, мы пытаемся это все развалить и уничтожить, мотивируя это все борьбой с Россией», — подчеркнул Кузьмин.

Депутат также выразил мнение, что украинские власти хотят «трупами украинцев забросать российско-украинскую границу». По его словам, такая политика Киева представляет «угрозу для нацбезопасности».