Климкин назвал «фундаментальную ошибку» Киева в стратегии по Крыму

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о «фундаментальной ошибке» в принятой Киевом Стратегии «деоккупации» Крыма. Об этом он написал на своей официальной странице в Facebook.

«Один принципиальный момент представляется фундаментальной ошибкой. Нельзя отдавать подготовку плана реализации стратегии Кабмину. Все «утонет» в нашей бюрократии», — отметил Климкин.

Кроме того, он подчеркнул, что Кабмин не сможет осуществить координацию работы спецслужб Украины. Также, по его мнению, реализацией данной стратегии должен заниматься Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

«Анализировать ее (опубликованную стратегию) без закрытой части не имеет смысла, много правильных деклараций, но почти ничего, кроме судебных исков, которые усилили бы давление на Россию и заставили Путина начать разговор о Крыме», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о стратегии «деоккупации и реинтеграции» Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.