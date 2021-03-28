Пушков предупредил США о «серьезных» санкциях Китая

Китай способен ввести серьезные ответные санкции против Соединенных Штатов, предупредил член Совета Федерации Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Российский сенатор подчеркнул, что США раньше не испытывали на себе последствия ответных санкций других государств, однако «неизбежно столкнутся с этим». При этом Пушков рассказал, какие именно меры будут эффективны для давления на Вашингтон.

«Китай способен ввести серьезные ответные меры. Но они будут действовать, только когда коснутся крупных проектов и интересов американского бизнеса. Другая возможная мера - бойкот дипломатических инициатив Байдена», – написал член Совфеда.

Он также подчеркнул, что американской стороне не следует полагать, что именно она будет определять мировую повестку дня.

27 марта Китай ввел ответные санкции против США и Канады, которые ранее ввели ограничения против Пекина из-за предполагаемого нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.