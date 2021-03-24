Блинкен предупредил Берлин о возможных санкциях по «Северному потоку — 2»

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил немецкого коллегу, главу МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что компании, которые были задействованы в строительстве «Северного потока — 2», в случае попытки достроить газопровод могут попасть под санкции. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы будем внимательно следить за любой деятельностью по достройке или сертификации газопровода, и если это произойдет, то мы проявим решимость в наложении санкций», — отметил Блинкен.

Кроме того, госсекретарь добавил, что очень важно, чтобы не существовало никакой неопределенности с Германией по данному вопросу.

Ранее власти США потребовали остановить работу над «Северным потоком — 2», заявив о возможном введении санкций против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство газопровода.

По мнению госсекретаря США, завершение данного проекта является плохой сделкой для Германии, Украины, а также для партнеров и союзников США из Центральной и Восточной Европы.