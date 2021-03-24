Макрон предупредил о вмешательстве Турции во французские выборы

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил обеспокоенность тем, что Турция, возможно, попытается повлиять на предстоящие французские выборы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Угрозы не завуалированы, поэтому я думаю, что мы должны быть очень здравомыслящими», — сказал Макрон.

Он на сказал, каким образом Турция может попытаться вмешаться. Он сказал только, что Турция будет «играть на общественном мнении».

При этом Макрон добавил, что диалог с Турцией по вопросу сирийских беженцев по-прежнему необходим.