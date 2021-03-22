В МИД России заявили об ответных мерах в случае высылки дипломатов из Болгарии

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о готовности Москвы ответить на возможную высылку российских дипломатов из Софии, сообщает «Интерфакс».

«Если Болгария предпримет недружественные шаги в отношении России, то, естественно, там должны понимать, что с нашей стороны последуют ответные меры», — говорит Грушко.

Ранее в Болгарии задержали шестерых военнослужащих по подозрению в шпионаже в пользу России.

Позже премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что в связи с делом о шпионаже власти страны готовы объявить российских дипломатов персонами нон грата. В ответ на это сенатор Владимир Джабаров ответил, что Россия готова «принять зеркальные меры». По его словам, возможная высылка российских дипломатов может стать «недружественным актом со стороны Болгарии».

22 марта стало известно о намерении властей Болгарии выслать двух российских дипломатов из-за «шпионского скандала».