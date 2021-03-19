Байден уверен, что «на каком-то этапе» вновь переговорит с Путиным

Президент США Джо Байден прокомментировал предложение российского коллеги Владимира Путина о проведении переговоров в открытом режиме. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что стороны будут контактировать в будущем.

«Уверен, что мы на каком-то этапе переговорим», — сказал Байден.

Накануне, 18 марта, президент России Владимир Путин предложил провести разговор с американским лидером Джо Байденом в прямом эфире после того, как глава США заявил, что Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в американскую президентскую избирательную кампанию 2020 года.

Позднее пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом пока не принял предложение об организации в прямом эфире возможной беседы Путина и Байдена, поскольку второй будет в ближайшее время «довольно занят» в Джорджии.