Песков ответил, будет ли разговор Путина и Байдена дебатами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, будет ли возможный разговор глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена дебатами.

«Естественно, между двумя президентами не может быть дебатов. Он просто предложил пообщаться. В прямом эфире потому, что господином Байденом были сделаны беспрецедентные заявления, дабы не позволить нанести ущерб и без того плачевным отношениям РФ и США, президент предложил это сделать в открытую, поскольку это будет интересно и россиянам, и гражданам США. Отсутствие ответа на это предложение будет в целом отказом от такого общения» — рассказал Песков.

Ранее президент РФ предложил провести разговор с американским коллегой Джо Байденом в прямом эфире. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом пока не принял предложение об организации в прямом эфире возможной беседы Путина и Байдена. Президент США лично не прокомментировал вопрос о предложенном разговоре с Путиным.