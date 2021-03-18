Поклонская выразила желание стать послом России на Украине
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская выразила желание стать послом России на Украине. Об этом пишет РИА «Новости».
«Я хочу быть послом России в Украине. Я Украину очень знаю, я там выросла», — сказала Поклонская.
В то же время она подчеркнула, что осознает, что на Украине никто не гарантирует ей безопасность.
«Я отдаю (себе в этом) отчет, но понимаю, что если это принесет пользу, то надо рискнуть. Я Украину люблю и хочу, чтобы пришел мир между нашими народами. Я украинка и этого не стесняюсь», — сказала зампред комитета Госдумы.
Она подчеркнула, что 90% украинцев говорят на русском языке, а у 90% россиян есть родственники на Украине, которые тоже ждут улучшения ситуации. Депутат отметила, что прошлое изменить нельзя, поэтому нужно менять настоящее.
Ранее Поклонская предложила главе Крыма создать «дом тиктокера».