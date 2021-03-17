В ОП назвали высказывания Байдена попыткой повлиять на российские выборы

Последние заявления Байдена в адрес России являются попыткой вмешательства во внутриполитическую ситуацию страны, заявил «Газете.Ru» член Общественной Палаты РФ Максим Григорьев.

«Достаточно только посмотреть на то, насколько массово тиражирует эти высказывания западная пресса, и все становится очевидным. Другой вопрос — достигнут ли успеха эти усилия. Мне кажется, нет, поскольку мнение Байдена не воспринимается всерьез гражданами РФ», — сказал он.

Эксперт назвал провокации со стороны президента США бесполезными.

К тому же, по его мнению, высказывания Байдена тяжело оценить, ведь не до конца ясно, осознает ли он сказанное.

«Особенно с учетом того, что он забывает, как зовут его собственного министра обороны. Не говоря уже об именах родственников...» — заключил Григорьев.