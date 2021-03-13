Bloomberg: посол ЕС призвал изменить подход к России
Полина Рутковская
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Посол Европейского союза в Москве Маркус Эдерер призвал изменить политику ЕС в отношении России, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.
«Эдерер утверждал, что позиция в отношении России устарела и слишком сфокусирована на украинском конфликте, необходимо двигаться дальше», – рассказал источник.
Дипломат порекомендовал Европейскому совету поручить главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю разработать новый план дальнейших шагов в отношениях с Москвой.
12 марта Европейский совет на шесть месяцев продлил индивидуальные антироссийские санкции против 177 граждан и 48 юридических лиц.
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