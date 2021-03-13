Bloomberg: посол ЕС призвал изменить подход к России

Посол Европейского союза в Москве Маркус Эдерер призвал изменить политику ЕС в отношении России, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

«Эдерер утверждал, что позиция в отношении России устарела и слишком сфокусирована на украинском конфликте, необходимо двигаться дальше», – рассказал источник.

Дипломат порекомендовал Европейскому совету поручить главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю разработать новый план дальнейших шагов в отношениях с Москвой.

12 марта Европейский совет на шесть месяцев продлил индивидуальные антироссийские санкции против 177 граждан и 48 юридических лиц.