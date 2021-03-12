Глава ДНР рассказал, что мешает двум республикам Донбасса объединиться

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин дал интервью газете «Аргументы и Факты», в котором рассказал, почему самопровозглашенные ДНР и ЛНР не могут объединиться.

По словам Пушилина, главная причина — объединение будет противоречить Минским соглашениям. Глава республики считает, что трехсторонняя контактная группа в Минске — это единственная международная площадка, где представлена ДНР.

«Так сложилось, что по Минским соглашениям ДНР и ЛНР проходят отдельно», — пояснил Пушилин.

Притом Украина, по его мнению, не сможет выйти из этих договоренностей, так как эта площадка позволяет Киеву оказывать политическое давление на Россию.

«Мы видим их попытки поменять формат. То США втащить в нормандский формат, то Польшу, то Англию. Но это возможно только при согласии всех нынешних участников», — заключил Пушилин.

Ранее Украина призвала РФ предоставить полный доступ в Крым.