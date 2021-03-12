В Армении объяснили госпитализацию Саркисяна

Армянский президент Армен Саркисян проходит обследование из-за осложнений, возникших из-за COVID-19. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на администрацию президента.

«Из-за коронавируса у президента возникли осложнения, в данный момент он проходит обследование в медицинском центре «Астхик», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Саркисян из-за проблем с сердцем попал в больницу, и ему проводится операция.