Президент Чехии обвинил главу минздрава в напрасной гибели населения от COVID-19

Президент Чехии Милош Земан в своем интервью сетевому изданию Parlamentni listy раскритиковал главу минздрава Яна Блатного за отказ регистрировать в Чехии вакцину «Спутник V».

Также критике Земана подверглась директор чешского Государственного института по контролю за лекарствами Ирэна Сторова. По мнению чешского президента, чиновники своим отказом регистрировать российскую вакцину привели «к гибели сотен пациентов».

«Решение ситуации я вижу в отставке их обоих», — заявил Земан. Этот вопрос он пообещал поднять на встрече с премьер-министром Андреем Бабишем. Минздрав Чехии отказался от закупок и регистрации «Спутника V» до тех пор, пока вакцина не пройдет регистрацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).

В отношении этого агентства Милош Земан также выразился в негативном ключе, заявив, что из-за излишней бюрократии процесс регистрации вакцин длится 200-300 дней.

«Между прочим, сотрудничество нам предлагают Германия и Россия в таком варианте, чтобы Чехия вместе с ними участвовала в выпуске «Спутника V» в одной из федеральных земель ФРГ. Так что ЕМА увеличивает свою важность, но ценой напрасных человеческих жертв», — отметил Земан.

Ранее Венгрия и Словакия уже закупили партии российской вакцины, не дожидаясь решения EMA.