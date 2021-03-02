Минздрав Словакии разрешил использовать вакцину «Спутник V»
Глава минздрава Словакии Марек Крайчи подписал во вторник, 2 марта, разрешение на использование в стране российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщается на сайте словацкого ведомства.
«Министр здравоохранения подписал распоряжение об использовании вакцины «Спутник V» в республике на период до конца августа 2021 года», — говорится в сообщении.
В документе указано, что полную ответственность за терапию российским препаратом берет на себя практикующий врач.
Желающие получить «Спутник V» должны будут подписать документ, в котором сказано, что это лекарство не прошло регистрацию в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА).
Первая партия «Спутник V» была доставлена 1 марта из Москвы в город Кошице на востоке Словакии.
Ранее сообщалось, что Словакия зарегистрировала «Спутник V».