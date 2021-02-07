Венгрия одобрила применение «Спутника V» в стране

Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии одобрил применение в стране российского препарата от нового коронавируса «Спутник V», передает ТАСС со ссылкой на заявление министра трудовых ресурсов Венгрии Миклоша Каслера.

Он рассказал, что Национальный центр общественного здравоохранения завершил официальные исследования «Спутника V», и пришел к выводу, что вакцина соответствует характеристикам производителя и может применяться на людях.

В Венгрии одобрены также вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду на сертификацию «Спутника V» в Европе.