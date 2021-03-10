США планируют завершить переоценку всего подхода к КНДР в апреле
Ника Пикекатлет
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Белый дом может закончить переоценку всего подхода к политике в отношении Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник из администрации США.
Он отметил, что после инаугурации президента США Джо Байдена начался обзор американской политики в этом направлении.
«Мы проводим весьма интенсивный стратегический обзор», — сказал собеседник.
По его словам, этот процесс может завершиться в апреле.
Ранее США назвали своего главного геополитического соперника в XXI веке.
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