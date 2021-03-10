США планируют завершить переоценку всего подхода к КНДР в апреле

Белый дом может закончить переоценку всего подхода к политике в отношении Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник из администрации США.

Он отметил, что после инаугурации президента США Джо Байдена начался обзор американской политики в этом направлении.

«Мы проводим весьма интенсивный стратегический обзор», — сказал собеседник.

По его словам, этот процесс может завершиться в апреле.

Ранее США назвали своего главного геополитического соперника в XXI веке.