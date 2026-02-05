Размер шрифта
Чемпион Больших шлемов объяснил неудачу Медведева на Australian Open

Экс-теннисист Ольховский: Медведев не использовал против Тьена подачу
Edgar Su/Reuters

Знаменитый отечественный теннисист, экс-шестая ракетка мира и победитель 20-ти турниров АТР в парном разряде, а также двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» назвал причину поражения Медведева на Australian Open в матче с американцем Ленером Тьеном в четвертом круге.

«Тьен реально хороший матч тогда отыграл. Очень хороший матч. Оружие Медведева — это подача. А подачу он часто очень не использует. В следующем круге Тьен играл против Зверева, который подавал очень неплохо, и это дало ему преимущество, которого не хватило Медведеву. Даниил в розыгрышах немного уступал Тьену, американец был действительно получше. Но подача при таком росте должна все-таки играть роль в мужском матче. А здесь Тьен спокойно принимал, и у Медведева не было преимущества, которое должно было быть», — считает Ольховский.

Даниил Медведев второй год подряд уступил Тьену на Открытом чемпионате Австралии, а сам американец затем в четвертьфинале проиграл Александру Звереву из Германии.

Ранее российскую теннисистку дисквалифицировали за договорные матчи.
 
