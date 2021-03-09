Тихановская просит Швейцарию сообщить о возможных активах Лукашенко в банках страны

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Швейцарию расследовать возможность нахождения в банках страны активов президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-секретаря Тихановской Анну Красулину.

Об этом она заявила в ходе встречи с президентом Федерального совета Швейцарии Андреасом Эби.

Отмечается, что Тихановская призвала клиентов швейцарских банков не приобретать государственные бонды, выпущенные правительством Белоруссии.

Также Тихановская «подчеркнула важность того, чтобы Швейцария начала расследование отмывания денег белорусскими чиновниками, которые могут иметь счета в Швейцарии».

Кроме того, Тихановская призвала Швейцарию присоединиться к третьему пакету санкций ЕС и поддержать американские санкции.

Также Тихановская предложила правительству Швейцарии и парламенту упростить условия для белорусского частного бизнеса.