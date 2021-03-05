Жириновский рассказал, что было бы с Россией, если бы СССР не распался

Если бы СССР не распался, то страна не потеряла бы республики и была бы самой успешной в мире. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пишет РИА «Новости».

«Мы бы сохранили всю территорию. Нас было бы сейчас 300 миллионов. Была бы наша мощнейшая экономика. Ибо мы были самодостаточными. Весь юг нам давал то, что нам сегодня везут из Африки, из Израиля или из Западной Европы. У нас свои были фрукты, овощи, все свое. Бахчевые, хлопок, виноград», — сказал Жириновский.

Политик заявил, что также Россия была бы монополистом на газово-нефтяном рынке, потому что все ресурсы Азербайджана, Туркмении, Узбекистана, Казахстана были бы объединены.

Также по словам Жириновского, сохранились бы множество семей. По его подсчетам, к настоящему моменту родилось бы уже 50 миллионов человек. К тому же, в стране отсутствовал бы национализм.

Ранее Жириновский заявил, что россиянки не захотят стать президентами.