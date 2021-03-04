Путин выступил за участие волонтеров в политической жизни РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что он поддерживает участие добровольцев в политической жизни России, передает телеканал «Россия 24».

В волонтерские движения входят люди с разными взглядами и убеждениями, поэтому важно дать им возможность активно участвовать в политике, сказал президент на встрече с волонтерами акции «Мы вместе». Глава государства добавил, что, попадая в политические структуры, добровольцы смогут предложить разные варианты решения проблем в стране или регионе.

«Нужно давать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, для того чтобы в ходе такой открытой чистой борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения, для того чтобы страна шла вперед», — считает Путин.

Ранее стало известно, что волонтеры движения «Мы вместе», которое оказывает помощь пожилым и маломобильным людям, проведут серию мероприятий в честь годовщины создания акции.