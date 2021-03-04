Путин выступил за участие волонтеров в политической жизни РФ

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Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня... Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии «Давосская повестка дня...
РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что он поддерживает участие добровольцев в политической жизни России, передает телеканал «Россия 24».

В волонтерские движения входят люди с разными взглядами и убеждениями, поэтому важно дать им возможность активно участвовать в политике, сказал президент на встрече с волонтерами акции «Мы вместе». Глава государства добавил, что, попадая в политические структуры, добровольцы смогут предложить разные варианты решения проблем в стране или регионе.

«Нужно давать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, для того чтобы в ходе такой открытой чистой борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения, для того чтобы страна шла вперед», — считает Путин.

Ранее стало известно, что волонтеры движения «Мы вместе», которое оказывает помощь пожилым и маломобильным людям, проведут серию мероприятий в честь годовщины создания акции.