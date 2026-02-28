В Тегеране частично отключена мобильная связь

В восточной и западной частях Тегерана после удара Израиля отключены линии мобильной связи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

В сообщении также отмечается, что в некоторых районах города ослабло подключение к интернету.

До этого министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о нанесении превентивного удара по Ирану, после чего в еврейском государстве было введено чрезвычайное положение. Он пояснил, что удар был нанесен, «чтобы устранить угрозы для государства Израиль».

26 февраля издание Politico написало, что советники президента США Дональда Трампа предпочли бы, чтобы Израиль ударил по Ирану первым, спровоцировав Тегеран на ответные действия. Это, по мнению двух чиновников американской администрации, помогло бы Вашингтону заручиться поддержкой граждан в отношении атаки на Иран.

На следующий день в Женеве прошел третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации Трампа рассматривали его как последний шанс для дипломатического урегулирования ситуации. По информации WSJ, Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Ранее Израиль закрыл воздушное пространство после удара по Ирану.