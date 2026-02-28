США ожидают гораздо более масштабную атаку на Иран, чем предыдущие

Американские чиновники предполагают, что новая атака на Иран будет более масштабной, чем предыдущие удары США по ядерным объектам в июне 2025 года. Об этом пишет газета The New York Times.

По словам собеседника издания, прямо сейчас наносятся удары по Ирану самолетами, базирующимися на военных объектах США на Ближнем Востоке, а также с одного или нескольких авианосцев.

В середине февраля сообщалось, что США нарастили свое присутствие вблизи Ирана, перебросив более 150 самолетов на базы в Европе и на Ближнем Востоке после того, как 17 февраля завершился без прорыва второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

На борту военного корабля USS Gerald R. Ford, замеченного 23 февраля у берегов греческого острова Крит, находятся десятки дополнительных самолетов. Ford — второй авианосец, отправленный на Ближний Восток, и его прибытие означает, что примерно треть всех действующих американских кораблей теперь находится в регионе.

