В Тегеране произошли новые взрывы

В Тегеране произошла новая серия взрывов на фоне ракетных ударов США и Израиля по Ирану. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Публикация сопровождается кадрами из иранской столицы.

По данным агентства, помимо Тегерана, взрывы произошли в Эсфахане, Куме, Лурестане, Керманшахе, Кердже и Тебризе.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла превентивный удар по Ирану. США также принимают участие в операции. Это подтвердил президент страны Дональд Трамп.

26 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации президента США Дональда Трампа рассматривали состоявшуюся встречу как последний шанс для дипломатического урегулирования ситуации. По информации WSJ, Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Ранее Трамп призвал Иран заключить сделку, пригрозив плохим днем.