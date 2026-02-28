Израиль дал название операции против Ирана

Израильская операция против Ирана получила название «Щит Иегуды». Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

По словам журналистов, вероятно, название отсылает к еврейскому проповеднику Иегуде Хасиду, организатору первого массового переселения ашкеназских евреев из Европы в Палестину.

28 февраля глава израильского министерства обороны объявил о нанесении «превентивного» удара по Ирану, «чтобы устранить угрозы для государства Израиль»,

26 февраля издание Politico писало, что советники президента США Дональда Трампа предпочли бы, чтобы Израиль ударил по Ирану первым, спровоцировав Тегеран на ответные действия. Это, по мнению двух чиновников американской администрации, помогло бы Вашингтону заручиться поддержкой граждан в отношении атаки на Иран.

На следующий день в Женеве прошел третий раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. В администрации Трампа рассматривали его как последний шанс для дипломатического урегулирования ситуации. По информации WSJ, Тегеран отказался прекращать обогащение урана, демонтировать свои ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Ранее в Госдуме ]//www.gazeta.ru/politics/news/2026/02/24/27927907.shtml принять чиновников из Ирана в случае удара США.